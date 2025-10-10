Migliaia di civili rientrano a Gaza City dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco
Alle 12 locali (le 11 in Italia) è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco approvato da Israele e Hamas, prima tappa del piano per la fine della guerra promosso dagli Stati Uniti. Subito dopo l’annuncio, migliaia di sfollati palestinesi hanno iniziato a tornare a piedi verso le città del Nord, in particolare a Gaza City. La prima fase dell’accordo prevede il ritiro graduale delle truppe israeliane fino a una “zona cuscinetto” lungo il confine della Striscia e l’apertura dei valichi per l’ingresso quotidiano di circa 600 camion carichi di cibo e aiuti umanitari. Entro le 11 italiane di lunedì, inoltre, è previsto anche lo scambio dei prigionieri: Hamas dovrà liberare gli ostaggi rimasti, mentre Israele rilascerà 250 detenuti condannati all’ergastolo e oltre 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it
