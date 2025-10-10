Microsoft rinnoverà OneDrive con una nuova app per Windows e un agente AI per le foto

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft annuncia il rinnovamento in vista di OneDrive con una nuova app per Windows e un Photos Agent basato su Copilot. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Microsoft annuncia la nuova app di OneDrive con una tonnellata di novità - Microsoft ha presentato un aggiornamento enorme per OneDrive che introduce l'integrazione profonda con Copilot, rendendo il servizio di archiviazione cloud più intelligente e reattivo.

Microsoft trasforma OneDrive in gestore di foto con l'AI - OneDrive si evolve con funzioni AI per gestire, modificare e riscoprire le foto.

