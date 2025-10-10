Michele Emiliano e il saluto in Consiglio Regionale | Avrei voluto dare tanto con un altro ruolo

Quotidianodipuglia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mi viene in mente Piero Angela, anche se io sono ancora vivo, e il messaggio che ha lasciato: Io sono arrivato sino qui. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Avrei voluto dare una mano in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

michele emiliano e il saluto in consiglio regionale avrei voluto dare tanto con un altro ruolo

© Quotidianodipuglia.it - Michele Emiliano e il saluto in Consiglio Regionale: «Avrei voluto dare tanto con un altro ruolo»

In questa notizia si parla di: michele - emiliano

Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli. Gasparri: "Una farsa"

Scontro Decaro-Emiliano, irrompe Renzi: «Michele, fatti da parte. Bisogna saper tramontare»

Michele Emiliano fa e disfa

michele emiliano saluto consiglioMichele Emiliano e il saluto in Consiglio Regionale: «Avrei voluto dare tanto con un altro ruolo» - «Mi viene in mente Piero Angela, anche se io sono ancora vivo, e il messaggio che ha lasciato: Io sono arrivato sino qui. Da msn.com

Regione Puglia, il saluto-congedo del presidente Michele Emiliano - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il messaggio della presidente del Consiglio Loredana Capone - Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Michele Emiliano Saluto Consiglio