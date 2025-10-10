Michela Ponzani a Latina presenta il suo libro Donne che resistono
Appuntamento con la storica Michela Ponzani che arriva a Latina per presentare il suo libro “Donne che resistono - Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria. 1944-2025”. Nel corso dell’evento, in programma per il pomeriggio di sabato 11 ottobre, Michela Ponzani parlerà del suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: michela - ponzani
"Dobbiamo fare attenzione all’antisemitismo che si sta diffondendo. Quando si sentono degli attacchi sul web che prendono di mira una sopravvissuta alla Shoa, c’è molto da riflettere" Michela Ponzani https://la7.it/piazzapulita/video/ponzani-lodio-in-una-socie - X Vai su X
#ottoemezzo "La destra sta cercando di banalizzare il passato. C'è differenza tra lutto e culto. Abbiamo bisogno delle braccia alzate?", la storica Michela Ponzani polemizza con Mario Sechi su Acca Larentia - facebook.com Vai su Facebook
Ponzani: «Alle Ardeatine dolore, resistenza e memoria delle donne» - La storica ha presentato il suo ultimo libro ieri nell’auditorium San Barnaba, in chiusura dell’ultima giornata di Librixia, ricordando il contributo femminile alla guerra di liberazione ... Come scrive giornaledibrescia.it
Michela Ponzani chiude il ciclo di conferenze «Liberazione 80»: donne e Resistenza - Si conclude venerdì 25 luglio (Pus, Pian Longhi Nevegal ore 18, in caso di forte maltempo: sala Sassoli, Ponte) il ricchissimo ciclo di conferenze e appuntamenti ... Si legge su ilgazzettino.it