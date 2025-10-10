Michela Ponzani a Latina presenta il suo libro Donne che resistono

Appuntamento con la storica Michela Ponzani che arriva a Latina per presentare il suo libroDonne che resistono - Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria. 1944-2025”. Nel corso dell’evento, in programma per il pomeriggio di sabato 11 ottobre, Michela Ponzani parlerà del suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

