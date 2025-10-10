Michael J Fox torna sul set dopo 5 anni in Shrinking con Harrison Ford | Ho ancora tanto da fare

La star di Ritorno al futuro è pronta a tornare sullo schermo dopo un lungo periodo di assenza, al fianco di un'altra grande star anni '80. Nel 2020, Michael J. Fox aveva annunciato il suo ritiro dalle scene ma ora sappiamo che si è trattato soltanto di una pausa temporanea. L'attore ha accettato un ruolo di supporto nella serie Shrinking. Si tratta del suo primo lavoro dal 2020, quando apparve come guest star in The Good Fight. In realtà, è stato lui stesso a proporsi per un ruolo, dopo aver scoperto che il personaggio di Harrison Ford, il dottor Paul Rhoades, ha il morbo di Parkinson. Michael J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael J. Fox torna sul set dopo 5 anni in Shrinking con Harrison Ford: "Ho ancora tanto da fare"

