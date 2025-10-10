Michael Cooper | Io i Lakers e le notti passate a studiare Bird Bianchini? Un Pat Riley più basso
Uno dei pilastri dei Lakers anni ’80, aveva il compito di fermare la stella dei Celtics: “Sapevo che la vittoria passava da lì. Dal nostro basket è nato lo spettacolo, da cui vengono giocatori come Curry e Durant. Vivere un anno a Roma è stato un sogno, peccato solo che.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dalla leggenda Michael Cooper a Belinelli a Recalcati: sarà grande basket
Teatro Sociale, Trento Domani sera mi trovate qui con Michael Cooper, a raccontare nell’edizione 2025 de #IlFestivalDelloSport i Lakers dello Showtime e l’#NBA degli Anni Ottanta Vi aspetto! - X Vai su X
