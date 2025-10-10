Michael Cooper | Io i Lakers e le notti passate a studiare Bird Bianchini? Un Pat Riley più basso

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei pilastri dei Lakers anni ’80, aveva il compito di fermare la stella dei Celtics: “Sapevo che la vittoria passava da lì. Dal nostro basket è nato lo spettacolo, da cui vengono giocatori come Curry e Durant. Vivere un anno a Roma è stato un sogno, peccato solo che.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Michael Cooper: "Io, i Lakers e le notti passate a studiare Bird. Bianchini? Un Pat Riley più basso"

Dalla leggenda Michael Cooper a Belinelli a Recalcati: sarà grande basket

