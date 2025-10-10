Miami e Madrid passano da Img a Mari | tra i nuovi proprietari c' è anche Cardinale

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due Masters 1000 passano al consorzio del quale fa parte anche il numero uno del Milan con la sua RedBird. Il pacchetto comprende anche altri tornei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MARI completa l’acquisizione dei tornei di Miami e Madrid - ATP | IMG ha venduto il proprio "pacchetto tennis" al nuovo colosso internazionale fondato dal multimilionario Ariel Emanuel. Segnala ubitennis.com

