Mi sono divertito e ho raggiunto quello che volevo Elia Viviani si ritira

Il ciclista veronese Elia Viviani ha annunciato la fine della sua carriera professionistica, iniziata nel 2010. L'atleta ha dato la notizia tramite social network e con un'intervista esclusiva su Youtube.«Sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello. 🔗 Leggi su Veronasera.it

2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni! Elia - X Vai su X

Ciclismo, Viviani annuncia il ritiro: “Sedici anni fantastici, ho raggiunto ciò che volevo” - "Tra 2010 e 2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Da msn.com

Elia Viviani si ritira: l'ultima corsa su strada nella sua Verona - Il campione di ciclismo ha annunciato sui social il ritiro: correrà a Verona e poi ai Mondiali su pista in Cile a fine ottobre: «Sono stati 16 anni bellissimi» ... Riporta msn.com