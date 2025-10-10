C’è un ragazzo di 15 anni che passa le sue serate con in testa le cuffie gracchianti dei genitori. È l’autunno del 1975. Vive in Georgia e si chiama Michael. E un giorno sarà qualcuno. Michael Stipe – è così che chiama – diventerà un cantante perché in una di quelle serate, con le cuffie in testa e un cesto di frutta davanti, resta folgorato da Patti Smith. Lei è la sacerdotessa del rock e qui le definizioni divergono, perché negli Stati Uniti la chiamano – anche Lester Bangs lo fa – sciamana. Ma di fatto il risultato non cambia. Horses è il suo album di debutto – novembre 1975 – e anticipa il punk e ridefinisce i connotati del cosiddetto art rock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mezzo secolo di Patti. E la poesia diventò rock