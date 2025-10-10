Mezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso
Almere (Paesi Bassi), 10 ottobre 2025 – Una distesa di ceneri e telai anneriti: questo è tutto ciò che rimane delle dieci arnie di Harold Stringer, apicoltore di Almere, città olandese a est di Amsterdam. Un atto di vandalismo, forse un gesto d’odio, che ha sterminato in una notte quasi mezzo milione di api. “Mi fa davvero male il fatto che i miei dieci alveari siano morti", ha raccontato a Omroep Flevoland, con la voce spezzata, davanti a ciò che resta di anni di lavoro e amore per le api. Secondo quanto riporta la Bbc, le dichiarazioni frutto delle prime indagini della polizia parlano di un incendio doloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
