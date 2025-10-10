Mezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almere (Paesi Bassi), 10 ottobre 2025 – Una distesa di ceneri e telai anneriti: questo è tutto ciò che rimane delle dieci arnie di Harold Stringer, apicoltore di Almere, città olandese a est di Amsterdam. Un atto di vandalismo, forse un gesto d’odio, che ha sterminato in una notte quasi mezzo milione di api. “Mi fa davvero male il fatto che i miei dieci alveari siano morti", ha raccontato a Omroep Flevoland, con la voce spezzata, davanti a ciò che resta di anni di lavoro e amore per le api. Secondo quanto riporta la Bbc, le dichiarazioni frutto delle prime indagini della polizia parlano di un  incendio doloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mezzo milione di api sterminate in olanda da un incendio doloso

© Quotidiano.net - Mezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso

In questa notizia si parla di: mezzo - milione

Orrori nazisti, un’altra condanna. Sì del tribunale al risarcimento: un milione e mezzo agli eredi

Tramvia Firenze, parte la class action. Commercianti vittime dei cantieri: “Danni per 1 milione e mezzo”

La promessa di Giuli. Mezzo milione di euro per salvare il destino del castello di Moneta

mezzo milione api sterminateMezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso - Nel Paese c'è una crisi ecologica in atto: 360 specie sono già a rischio estinzione ... Scrive msn.com

mezzo milione api sterminateItalia da un milione e mezzo di alveari, le api presidio salute - 024 apicoltori registrati, più di 190mila apiari, un milione e mezzo di alveari, 177mila sciami e quasi 22mila tonnellate di produzione annua in cinquanta varietà unifloreali diverse, l'apicolu ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzo Milione Api Sterminate