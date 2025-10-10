Mezzo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo Traffico bloccato in A1
Sulla A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto, per un camion in avaria al km 364, alimentato a gas naturale liequefatto. All'interno del tratto chiuso verso Firenze, il traffico è bloccato con 9 km di coda.
Mezzo pesante in avaria, chiusa la A1 nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino. Code fino a 8 chilometri - Lo stop al traffico, in entrambe le direzioni, si è reso necessario a causa d ... Da corrierediarezzo.it
Tratto A1 chiuso per avaria di un camion: acqua agli automobilisti - Ora tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni. Riporta nove.firenze.it