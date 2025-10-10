Mezza maratona di Roma gli iscritti sono 22mila le donne sono il 44%

AGI - Chiuse le iscrizioni alla Wizz Air Rome Half Marathon, in programma domenica 19 ottobre: al via saranno in 22mila, di cui 9.600 donne (il 44 per cento). Confermata alta la percentuale di stranieri che era stata già annunciata in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento tenuta lo scorso settembre in Campidoglio: tre partecipanti su quattro (il 72 per cento del totale) verranno dall'estero, in testa la Francia con 3.610 runner iscritti, quindi la Spagna (1.952), Regno Unito (1.593) e Germania (1.068). Da citare anche chi viene da lontano, come i 431 runner degli Stati Uniti, i 369 del Brasile, i 206 del Messico, a cui si affianca una folta partecipazione dal Nord Europa, con Norvegia, Danimarca e Svezia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mezza maratona di Roma, gli iscritti sono 22mila (le donne sono il 44%)

In questa notizia si parla di: mezza - maratona

