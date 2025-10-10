Mew | Ho vissuto un periodo buio stavo a letto tutto il giorno Ne sono uscita grazie alla terapia oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera

Il 10 ottobre esce Quando nessuno ci vede, il suo primo EP. Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tossicità delle relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera»

In questa notizia si parla di: vissuto - periodo

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera»

Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera» - X Vai su X

Elena Linari ricorda con orgoglio la sua esperienza alla Roma L’ex difensore giallorossa, oggi al London City Lionesses, ha parlato al sito ufficiale del club inglese, tornando sul periodo vissuto nella Capitale: «Vincere con la Roma è stato qualcosa di incre - facebook.com Vai su Facebook

“Sono rinata. Mi sono liberata della paura”: Mew si confessa (anche in amore) - Dopo Amici tante voci sul suo conto: Mew si racconta in una intervista a margine dell'uscita del suo primo EP 'Quando nessuno ci vede'. Segnala donnaglamour.it

Amici, Mew ha vissuto un periodo nero/ “La terapia mi ha aiutata a vivere con più leggerezza, sono rinata” - Mew ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, oggi però sta bene, grazie alla terapia ha imparato a vivere con più leggerezza. Secondo ilsussidiario.net