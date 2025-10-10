Mew | Ho vissuto un periodo buio stavo a letto tutto il giorno Ne sono uscita grazie alla terapia oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 ottobre esce Quando nessuno ci vede, il suo primo EP. Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tossicità delle relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera»

