Metti un sabato al mercato e Forlanini Skypark | weekend per famiglie con A Roma di Comunità

Prosegue “ARoma di Comunità” a cura di Disambigua APS. La manifestazione, che si svolge nel Municipio XI e nel Municipio XII di Roma Capitale, propone incontri letterari, eventi per bambini, laboratori artistici, musicali e sportivi, tutti a ingresso libero.Per il week end del 18 e 19 ottobre in. 🔗 Leggi su Romatoday.it