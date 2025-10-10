Metro C lavori per il prolungamento fino al Colosseo | chiusura nel weekend

Roma, 10 ottobre 2025 – Proseguono i lavori per il prolungamento della linea C della metropolitana di Roma dal capolinea di San Giovanni fino al Colosseo – Fori Imperiali, un intervento strategico che consentirà alla terza linea sotterranea di collegarsi direttamente al cuore monumentale della Capitale. Servizio regolare oggi, ma possibili disagi per lo sciopero. Per la giornata di oggi, i treni della Metro C circolano regolarmente, sebbene lo sciopero del trasporto pubblico in corso possa comportare ritardi, limitazioni o sospensioni temporanee del servizio. Weekend di stop: linee sostitutive MC e MC3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

