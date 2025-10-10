Metro B1 chiusa per i test del nuovo treno Hitachi | sabato 11 ottobre apertura posticipata alle 10 | 30

Sabato 11 ottobre 2025 la metro B1 di Roma aprirà alle 10:30 anziché alle 5:30 del mattino. Il motivo: una sessione di collaudi in linea richiesta da Hitachi Rail STS, che sta completando i test del nuovo treno destinato alla linea BB1. L’azienda Atac ha confermato che la chiusura temporanea servirà a consentire “una sessione approfondita di prove finalizzate alla messa in esercizio del nuovo convoglio”. Finora i test dinamici erano stati condotti all’interno del deposito di Magliana, su binari predisposti appositamente per le verifiche preliminari. Come spiega Atac in una nota ufficiale, ora il treno deve essere testato direttamente sulla linea in servizio, per simulare condizioni di utilizzo reale e ottenere la certificazione di sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

