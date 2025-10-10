Meteo Toscana | ‘ottobrata’ di sole e temperature quasi estive Ma non durerà a lungo

Firenze, venerdì 10 ottobre 2025 – Un fine settimana all’insegna del sole e del caldo. Insomma, una piccola parentesi all’insegna dell’’ottobrata’. Secondo le previsioni del Lamma, per tutto il prossimo fine settimana si manterranno condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con temperature decisamente miti, oltre le medie del periodo. Un quadro che conferma la sensazione di vivere ancora giornate di fine estate, nonostante il calendario segni ormai ottobre inoltrato. Temperature elevate per il periodo. Il ruolo del mare come “volano termico”. L’ottobrata: origine e significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana: ‘ottobrata’ di sole e temperature quasi estive. Ma non durerà a lungo

In questa notizia si parla di: meteo - toscana

Meteo Toscana, nella morsa dell’afa. Ma c’è una data per la svolta

Meteo Toscana: ultimi giorni di sole, weekend instabile con pioggia e calo termico

Meteo Toscana, pioggia e calo delle temperature in arrivo: ecco come cambia il tempo

Le condizioni meteo di oggi in Toscana - Alta pressione e tempo stabile https://youtu.be/qGspbP3kaq8?si=gSiiOI2HTHbC_9FE… via @YouTube - X Vai su X

ALLERTA #METEO #TOSCANA, VENTO FORTE DOMENICA 5 OTTOBRE: LE AREE PIÙ COLPITE - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Toscana: ‘ottobrata’ di sole e temperature quasi estive. Ma non durerà a lungo - 26 gradi nelle zone interne, mentre lungo la costa ci si fermerà a valori leggermente inferiori, intorno ai 23- Da lanazione.it

Meteo Toscana, fine settimana tra nuvole e sole: le previsioni - Sarà un fine settimana con tempo in miglioramento rispetto agli ultimi giorni, ma ancora instabile e fresco quello appena iniziato in Toscana, secondo le previsioni del consorzio Lamma. Riporta 055firenze.it