Meteo | spunta un weekend buono per il mare Ma la prossima settimana temperature di nuovo giù

Roma, 10 ottobre 2025 - La prossima settimana cambierà di nuovo lo scenario meteo, con aria fresca da Est che farà scendere le temperature, in particolare al mattino. Una colata di aria polare russa infatti investirà sicuramente i Balcani e i Carpazi, marginalmente anche l'Italia. Clima buono al mare e in montagna. Le previsioni per i prossimi giorni. La mappa di 3bmeteo. Paura in Spagna per la dana Alice. Clima buono al mare e in montagna. Intanto, avanti con l’ Ottobrata. L'alta pressione regalerà infatti temperature gradevoli a quasi tutta l'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meteo: spunta un weekend buono per il mare. Ma la prossima settimana temperature di nuovo giù

