Meteo sole e bel tempo nel weekend ma la pioggia è di nuovo in agguato

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area di bassa pressione in formazione sulle Baleari influenzerà nei prossimi giorni le condizioni meteo della Sicilia, portando nuvolosità irregolare e qualche piovasco isolato, più diffuso nel corso della prossima settimana. Sono le previsioni di Carlo Migliore di 3bMeteo.com.Su Agrigento il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

