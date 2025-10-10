Meteo Roma del 10-10-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino Le regioni settentrionali con Ubi parte ampie schiarite locali piogge sono sulla Romagna per pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al centro numero di telefonare un attimo su adriatici del circo possibilità di piogge sparse Maggiori schiarite altrove nel pomeriggio instabilità aumento sulle zone interne con acquazzone e locali temporali specie sui rilievi ritorno di condizioni Instabili dalla Serata Azzurra nuvolosità irregolare al mattino sui settori peninsulari con piogge sparse su Molise Puglia Maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna aumento dell'instabilità nel pomeriggio con possibilità di fenomeni soprattutto sui settori interni peninsulari anche carattere di temporale migliora dalla serata temperature minime massime stabili o in lieve diminuzione specie le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: meteo - roma
