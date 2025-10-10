Meteo | Previsioni per sabato 11 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3613m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo: weekend con l'anticiclone, ancora piogge in Sardegna. Le previsioni da sabato 11 ottobre - Protagonista meteo del weekend, l'anticiclone garantirà tempo stabile praticamente ovunque, con temperature superiori alla media

Meteo di sabato 11 ottobre a Milano e in Lombardia: bel tempo e temperature (quasi) primaverili. Torna la nebbia - La temperatura più alta toccherà i 22°C, poco prima dell'alba ci saranno 13 gradi.