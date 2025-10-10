Meteo Milano e Lombardia Ottobrata dolcissima da vivere all’aperto Ecco i giorni più belli

Milano, 10 ottobre 2025 - Godetevi questa “Ottobrata” alla m assima potenza protagonista del meteo in Lombardia almeno sino all'inizio della prossima settimana. Clima mite e sole, ottimo per gite fuoriporta, sagre, uscite in bici e scampagnate magari per godersi il foliage, con un look da felpetta e giubbottino da indossare solo quando calano le prime ombre della sera e la temperatura si farà un po’ più freschina. Poi la porta si si dovrebbe aprire all’ aria polare russa e dall’armadio potreste prendere qualche capo più invernale che autunnale. Intanto godiamoci questa “Ottobrata” felice. Smiling young woman with hands up throws up the bunch of autumn leaves in the forest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, Ottobrata dolcissima da vivere all’aperto. Ecco i giorni più belli

