Meteo in Toscana | fine settimana di sole e temperature estive Ecco l’ottobrata
Sarà un'ottobrata con temperature nella norma e senza eccessi, miti di giorno e fredde di notte e al primo mattino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Meteo Toscana, nella morsa dell’afa. Ma c’è una data per la svolta
Meteo Toscana: ultimi giorni di sole, weekend instabile con pioggia e calo termico
Meteo Toscana, pioggia e calo delle temperature in arrivo: ecco come cambia il tempo
Meteo Toscana: 'ottobrata' di sole e temperature quasi estive. Ma non durerà a lungo - 26 gradi nelle zone interne, mentre lungo la costa ci si fermerà a valori leggermente inferiori, intorno ai 23
Meteo, le previsioni del weekend: rapida perturbazione su Firenze e la Toscana - Dopo un paio di giorni di sole è in arrivo una rapida perturbazione nel weekend con piogge sul centro