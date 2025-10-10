Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend

Venerdì di bel tempo e nuovo weekend alle porte, ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, con la tendenza per lunedì 13 ottobre. Le mappe del dissesto: 135mila genovesi a rischio alluvione, 64mila ad alto rischio franaPrevisioni meteo Liguria sabato 11. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova: le previsioni per il weekend, tra sole e nuvole

Allerta meteo prolungata, la protezione civile di Genova avverte: "Forti rovesci sul ponente"

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

Meteo Liguria, le previsioni per il weekend - VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da primocanale.it

meteo genova liguria previsioniLiguria: raffiche fino a 80 km/h e allerta vento - Una forte tramontana sta investendo la Liguria fin dalla notte scorsa, con venti che, secondo le previsioni di ARPAL, potranno raggiungere raffiche di 70- ligurianotizie.it scrive

