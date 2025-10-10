Messina Futsal atteso dall’esordio stagionale in casa della Blingink Soverato

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderà il via sabato il campionato di serie A2 di calcio a 5. Nel girone D, il Messina Futsal esordirà in trasferta contro la Blingink Soverato al Palasport “Franco Scoppa”. “C’è tanta voglia di tornare a competere - dichiara l'allenatore giallorosso Giuseppe Fiorenza, che ha a disposizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina - futsal

