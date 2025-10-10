Messa in sicurezza delle strade del Cilento e Vallo di Diano Pioggia di fondi dalla Regione Campania
La Regione Campania ha recentemente approvato la graduatoria dei progetti legati all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Pioggia di fondi per la viabilità nei comuni della provincia di Salerno. Sorridono Cilento e Diano - Pioggia di fonti per la viabilità anche in provincia di Salerno. Secondo infocilento.it
Viabilità nel Cilento costiero: comune annuncia l’avvio dei lavori su due importanti strade - Centola: al via importanti lavori di messa in sicurezza e ripristino stradale sulla ex SS 447 e SR 447. Lo riporta infocilento.it