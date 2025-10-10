Messa in sicurezza delle strade del Cilento e Vallo di Diano Pioggia di fondi dalla Regione Campania

Cilentoreporter.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha recentemente approvato la graduatoria dei progetti legati all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

messa in sicurezza delle strade del cilento e vallo di diano pioggia di fondi dalla regione campania

© Cilentoreporter.it - Messa in sicurezza delle strade del Cilento e Vallo di Diano. Pioggia di fondi dalla Regione Campania

In questa notizia si parla di: messa - sicurezza

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

Rosignano | Crolli dal cavalcavia, dopo la messa in sicurezza via al restyling da 2 milioni di euro: il progetto

Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza

messa sicurezza strade cilentoPioggia di fondi per la viabilità nei comuni della provincia di Salerno. Sorridono Cilento e Diano - Pioggia di fonti per la viabilità anche in provincia di Salerno. Secondo infocilento.it

messa sicurezza strade cilentoViabilità nel Cilento costiero: comune annuncia l’avvio dei lavori su due importanti strade - Centola: al via importanti lavori di messa in sicurezza e ripristino stradale sulla ex SS 447 e SR 447. Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Messa Sicurezza Strade Cilento