messa del motociclista in nome di roberto fiorucci ricordato il centauro scomparso a maggio

UMBERTIDE Nel ricordo di Roberto Fiorucci. A lui, centauro appassionato, è stata dedicata la tradizionale “Messa del motociclista“ svoltasi in Collegiata, santuario dedicato agli appassionati delle due ruote. Fiorucci, stimatissimo professionista tifernate e membro dell’associazione dei “Motociclisti non agitati“ di Umbertide, morì nel maggio scorso in un tragico incidente stradale nel pressi di Ravenna, proprio mentre viaggiava in sella al suo Bmw GS. Per lui in particolare e per la moglie Tina, presente alla messa, si è levata domenica scorsa la preghiera degli amici e degli appassionati che hanno partecipato alla celebrazione, tra cui gli stessi “Non agitati“, il “Vespa club Fratta“ e una delegazione dei vespisti di Montone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

