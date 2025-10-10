Meret e lo ‘scoglio’ Donnarumma | Gattuso come a Napoli con David Ospina

Il periodo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è stato breve ma intenso, caratterizzato da momenti di difficoltà e da scelte tecniche delicate. Una delle questioni più discusse fu proprio quella legata alla porta, dove il club azzurro poteva contare su due profili di altissimo livello: Alex Meret, giovane promessa italiana, e David Ospina, portiere colombiano dalla grande esperienza internazionale. In . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: meret - scoglio

Meret e il poco spazio con l’Italia: lo ‘scoglio’ Donnarumma come già successo a Napoli con David Ospina

GUERIN STORY - 20 ANNI FA...CI LASCIAVA FRANCO SCOGLIO 3 ottobre 2005: il ricordo di Italo Cucci dedicato al Professor Scoglio - facebook.com Vai su Facebook

Meret e lo ‘scoglio’ Donnarumma: Gattuso come a Napoli con David Ospina - Il periodo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è stato breve ma intenso, caratterizzato da momenti di difficoltà e da scelte tecniche delicate. Segnala dailynews24.it

Nazionale, Donnarumma carica: «Da Gattuso nuova forza. Al 13enne picchiato dico: vieni a Coverciano» - È inutile girarci intorno: se Gigio Donnarumma non avesse trovato una squadra, sarebbe stato un bel problema. Da ilmessaggero.it