Mercy | Sotto Accusa il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt
Nelle sale italiane dal 22 gennaio 2026 distribuito da Eagle Pictures questo thriller fantascientifico diretto da Timur Bekmambetov. Ecco Rebecca Ferguson e Chris Pratt nel trailer italiano ufficiale di Mercy: Sotto accusa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: mercy - sotto
Intelligenze col volto di Rebecca Ferguson. E innocenze da dimostrare in 90 minuti: questa la trama di MERCY (Sotto Accusa), con protagonista Chris Pratt, un thriller dal sapore di futuro prossimo, nelle sale dal 22 Gennaio. TRAILER ITALIANO : https://youtu.b - X Vai su X
Mercy - Sotto accusa, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Rebecca Ferguson, Chris Pratt, Michael C. Da mymovies.it
Mercy | L’intelligenza artificiale al centro del primo trailer - E’ disponibile il trailer ufficiale del film di fantascienza targato Amazon MGM Studios dal titolo “Mercy“. universalmovies.it scrive