Mercy | L’intelligenza artificiale al centro del primo trailer
E’ disponibile il trailer ufficiale del film di fantascienza targato Amazon MGM Studios dal titolo “ Mercy “. In un futuro distopico in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per giudicare le persone in base ai loro crimini. Nel film Mercy, infatti, Chris Pratt veste i panni di un uomo accusato di aver ucciso la moglie, chiamato a dover dimostrare la sua innocenza ad un essere artificiale (interpretato da Rebecca Ferguson ). Guardate il trailer di Mercy La trama del film Mercy. 90 minuti per dimostrare la tua innocenza o affrontare l’esecuzione. In un futuro prossimo, un detective (Chris Pratt) è processato con l’accusa di aver ucciso la moglie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: mercy - intelligenza
