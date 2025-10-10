Mercoledì Talks Appuntamento il 15 ottobre | i segreti della biennale
Il segreto è il fil rouge che lega i quattro mercoledì TALK, ciclo di incontri ospitato dal museo nazionale etrusco di villa giulia a Roma e ideati da Maddalena Santeroni, presidente del premio arte: sostantivo femminile. L'iniziativa si propone di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. Come protagonisti, grandi nomi della cultura e del pensiero italiano: Simona Argentieri, Paolo Di Paolo, Marco Marchetti, Arianna Mortelliti, Maddalena Santeroni e Alessandro Sciortino. “Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre - sostiene Maddalena Santeroni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: mercoled - talks
È in arrivo il secondo appuntamento dei Savoy Talks, una serie di incontri con i protagonisti della vita artistica e culturale fiorentina Mercoledì 15 ottobre sarà la volta di Eleonora Frescobaldi, presidente dell’Associazione CORRI LA VITA, protagonista di un p - facebook.com Vai su Facebook
Temptation Island, l'appuntamento speciale raddoppia: previste due puntate per lunedì 15 e lunedì 22 settembre - Quest'ultima edizione di Temptation Island che a giudicare dagli ascolti è stata la più seguita e apprezzata di sempre, sembra che non voglia finire mai. Da msn.com