Il segreto è il fil rouge che lega i quattro mercoledì TALK, ciclo di incontri ospitato dal museo nazionale etrusco di villa giulia a Roma e ideati da Maddalena Santeroni, presidente del premio arte: sostantivo femminile. L'iniziativa si propone di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. Come protagonisti, grandi nomi della cultura e del pensiero italiano: Simona Argentieri, Paolo Di Paolo, Marco Marchetti, Arianna Mortelliti, Maddalena Santeroni e Alessandro Sciortino. “Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre - sostiene Maddalena Santeroni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercoledì Talks. Appuntamento il 15 ottobre: i segreti della biennale