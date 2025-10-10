Mercato Napoli pista calda per l’inverno | obiettivo concreto!

Il club azzurro sta già lavorando verso la prossima sessione di calciomercato, con possibili operazioni in fase di valutazione per puntellare la rosa Il Napoli si è fiondato nella stagione 202526 con lo spirito giusto: buoni risultati sia in patria che in Europa, in attesa di maggiori sviluppi e di ulteriori impegni capaci di definire in maniera più completa l’andazzo complessivo. Dunque, la squadra a disposizione di mister Conte sembra aver trovato la quadra, con l’inserimento dei nuovi acquisti oramai più che agevolato. Eppure, la rosa non è del tutto completa. Il Napoli fa sul serio per Mainoo: tentativo in prestito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, pista calda per l’inverno: obiettivo concreto!

In questa notizia si parla di: mercato - napoli

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi

Il #Napoli pensa al mercato di gennaio. Tra i nomi sul taccuino di Giovanni c'è Kobbie #Mainoo, centrocampista del Manchester United. - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Napoli, chi ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang #SkySport #Napoli #SerieA #SkyCalciomercato - X Vai su X

Incrocio di mercato Milan-Juventus: pista calda, la trattativa svelata è da infarto - In estate Juventus e Milan sono arrivate vicinissime a trovare una intesa che avrebbe potuto stravolgere gli equilibri del campionato. Riporta juvedipendenza.net

Napoli, ritorno di fiamma per Juanlu del Siviglia sul mercato di gennaio: la pista alternativa porta a Pubill dell'Atletico Madrid - La Gazzetta dello Sport scrive che il club del presidente Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di credere nel terzino destro spagnolo del Siviglia, ... Come scrive msn.com