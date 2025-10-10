Mercato Napoli nome nuovo per la difesa | colpo dalla big spagnola
Il Napoli è ben attento alle dinamiche di calciomercato, con la consapevolezza che qualcosa potrebbe muoversi in vista della sessione invernale di gennaio. L’inizio di stagione del Napoli è senza dubbio positivo, se si considera che gli azzurri sono al primo posto in classifica, al pari della Roma, e che la vittoria contro lo Sporting Lisbona, in UEFA Champions League, ha permesso di mettere in secondo piano la sconfitta, all’esordio, contro il Manchester City. Al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali, Antonio Conte vorrà certamente continuare a stupire e ha già messo nel mirino i prossimi impegni che potrebbero dire già qualcosa di importante sulla stagione, come lo scontro diretto contro l’Inter in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
