Mercato Juventus, la Gazzetta svela il sogno estivo: i bianconeri avevano provato un timido approccio per il centrocampista del Newcastle. Un sogno coltivato in silenzio, un tentativo fatto quasi sottovoce per non creare clamore. Il grande obiettivo del mercato Juventus per rinforzare il centrocampo ha un nome e cognome, e la dirigenza bianconera, già la scorsa estate, aveva provato a sondare il terreno. Come svelato da un retroscena de La Gazzetta dello Sport, la Juve aveva fatto un primo, timido tentativo per un top player italiano che milita in Premier League. Mercato Juve: il tentativo per Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, spunta il retroscena su quel big a centrocampo: «Negli scorsi mesi i bianconeri hanno fatto un timido tentativo». La rivelazione