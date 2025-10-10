Mercato Juventus spunta il retroscena su quel big a centrocampo | Negli scorsi mesi i bianconeri hanno fatto un timido tentativo La rivelazione

Mercato Juventus, la Gazzetta svela il sogno estivo: i bianconeri avevano provato un timido approccio per il centrocampista del Newcastle. Un sogno coltivato in silenzio, un tentativo fatto quasi sottovoce per non creare clamore. Il grande obiettivo del mercato Juventus  per rinforzare il centrocampo ha un nome e cognome, e la dirigenza bianconera, già la scorsa estate, aveva provato a sondare il terreno. Come svelato da un retroscena de  La Gazzetta dello Sport, la  Juve  aveva fatto un primo, timido tentativo per un top player italiano che milita in  Premier League. Mercato Juve: il tentativo per Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

