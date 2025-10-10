Mercato Juventus | da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata Scenari stravolti per quel bianconero
Mercato Juventus, il club sta pensando all’acquisto di Maignan a zero in estate, un affare che potrebbe mettere Di Gregorio sulla lista dei partenti. Il futuro della porta della Juventus è in discussione, e il club bianconero sta valutando un’operazione di calciomercato che potrebbe avere ripercussioni dirette su Michele Di Gregorio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sta pensando concretamente alla possibilità di ingaggiare Mike Maignan a parametro zero la prossima estate, una mossa che costringerebbe l’attuale numero uno a cercare una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato Juventus, la Premier League è una miniera d’oro! Tre bianconeri finiti nel mirino di club inglesi: trattative in corso
Hancko Juventus, fine della lunga telenovela di mercato! Lo slovacco lascia il Feyenoord e approda in Arabia Saudita: sarà compagno di squadra di CR7! Tutti i dettagli
Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? - Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? Come scrive juventusnews24.com
Mercato Juve: pressing su Frattesi, possibile scambio con Koopmeiners - I bianconeri continuano a monitorare il centrocampista dell'Inter per gennaio. Segnala it.blastingnews.com