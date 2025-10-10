Mercato Juventus | da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata Scenari stravolti per quel bianconero

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, il club sta pensando all’acquisto di Maignan a zero in estate, un affare che potrebbe mettere Di Gregorio sulla lista dei partenti. Il futuro della porta della  Juventus  è in discussione, e il club bianconero sta valutando un’operazione di  calciomercato che potrebbe avere ripercussioni dirette su  Michele Di Gregorio. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, la  Vecchia Signora  sta pensando  concretamente  alla possibilità di ingaggiare  Mike Maignan  a  parametro zero  la prossima estate, una mossa che costringerebbe l’attuale numero uno a cercare una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata scenari stravolti per quel bianconero

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata. Scenari stravolti per quel bianconero

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Mercato Juventus, la Premier League è una miniera d’oro! Tre bianconeri finiti nel mirino di club inglesi: trattative in corso

Prima pagina Tuttosport: mercato pazzo della Juventus

Hancko Juventus, fine della lunga telenovela di mercato! Lo slovacco lascia il Feyenoord e approda in Arabia Saudita: sarà compagno di squadra di CR7! Tutti i dettagli

mercato juventus intoccabile possibileMercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? - Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile? Come scrive juventusnews24.com

mercato juventus intoccabile possibileMercato Juve: pressing su Frattesi, possibile scambio con Koopmeiners - I bianconeri continuano a monitorare il centrocampista dell'Inter per gennaio. Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Intoccabile Possibile