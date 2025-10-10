Mercato Juventus | da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata Scenari stravolti per quel bianconero

Mercato Juventus, il club sta pensando all’acquisto di Maignan a zero in estate, un affare che potrebbe mettere Di Gregorio sulla lista dei partenti. Il futuro della porta della Juventus è in discussione, e il club bianconero sta valutando un’operazione di calciomercato che potrebbe avere ripercussioni dirette su Michele Di Gregorio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sta pensando concretamente alla possibilità di ingaggiare Mike Maignan a parametro zero la prossima estate, una mossa che costringerebbe l’attuale numero uno a cercare una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

