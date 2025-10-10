Mercato Juve l’obiettivo per la prossima estate si defila | potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League Tutti i dettagli

Mercato Juve, Moretto frena sull’obiettivo dal Milan: la pista non è calda e la concorrenza inglese, che lo segue da tempo, sembra insuperabile. Un sogno di mercato, una suggestione affascinante, ma al momento nulla di più. L’ipotesi di vedere uno dei migliori portieri della  Serie A  vestire la maglia della  Juventus  a parametro zero nel 2026 si raffredda notevolmente. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato  Matteo Moretto, che ha spiegato come, allo stato attuale, la pista che porta al numero uno del  Milan  non sia affatto calda, con un altro campionato in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

