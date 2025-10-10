Mercato Juve Kostic pronto a salutare i bianconeri a giugno? Rinnovo praticamente impossibile c’è un’opzione concreta per il futuro dell’esterno

Mercato Juve, Kostic, in scadenza di contratto a giugno, lascerà a parametro zero i bianconeri: ritorno in Germania l’ipotesi più concreta. Fa parte della silenziosa rivoluzione in atto nel mercato Juve: Filip Kostic è uno dei nomi destinati a salutare a parametro zero nel giugno 2026. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nel quadro generale delle scadenze, il destino dell’esterno serbo appare ormai segnato. La sua parabola in bianconero, iniziata da protagonista, si sta concludendo nell’anonimato delle retrovie del progetto tecnico. Arrivato a Torino nell’estate del 2022 con la fama di miglior assist-man della Bundesliga, Kostic si era imposto come un elemento chiave sulla fascia sinistra, specialmente sotto la gestione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

