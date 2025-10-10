Mercato Juve il sogno dei bianconeri apre alla Serie A | affare realmente possibile? Dai costi alla volontà del calciatore cosa può succedere

Mercato Juve, Sandro Tonali, sogno dei bianconeri per il centrocampo del futuro, ha aperto al ritorno in Serie A: colpo possibile?. Le parole di Sandro Tonali risuonano come un’eco potente nel panorama del calciomercato della Juventus. Il centrocampista della Nazionale, come evidenziato da La Stampa, ha lasciato la porta più che socchiusa a un suo futuro rientro in Italia, scatenando nuove suggestioni in casa bianconera. La Vecchia Signora, che non ha mai tolto il faro del suo interesse dal giocatore, ora registra con attenzione queste aperture. Interpellato su un possibile ritorno in patria, l’ex Milan ha evitato risposte di rito, offrendo una prospettiva concreta che alimenta le speranze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

