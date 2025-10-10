Mercato Juve i bianconeri hanno già preso informazioni osservandolo da vicino | tante le squadre interessate ma la Vecchia Signora è pienamente in corsa

Mercato Juve, Mike Maignan nei radar bianconeri: il club ha già preso informazioni e lo ha osservato da vicino domenica sera allo Stadium. L’indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport assume contorni sempre più definiti. La Juventus fa sul serio per Mike Maignan e si prepara a entrare ufficialmente in corsa per uno dei più prestigiosi parametri zero del prossimo futuro. Il portiere francese, infatti, appare ormai deciso a provare una nuova esperienza professionale al termine del suo contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno 2026. La volontà del giocatore di non rinnovare l’accordo con il club rossonero è l’elemento chiave che trasforma una suggestione in una concreta opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

