Mercato Juve colpaccio dalla rivale? La concorrenza non manca ma… I bianconeri potrebbero rinforzare quel reparto con lui! L’indiscrezione gasa i tifosi

Mercato Juve, colpaccio dalla rivale? La concorrenza non manca per accaparrarsi quel giocatore a zero. Le ultime. Un’indiscrezione che ha del clamoroso, un’idea che rievoca i grandi colpi del passato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il mercato Juve starebbe pensando a Mike Maignan per la porta del futuro. Il portiere francese del Milan, con un contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo al momento in fase di stallo, potrebbe diventare una straordinaria occasione a parametro zero. La dirigenza bianconera è alla costante ricerca di profili che possano alzare non solo il livello tecnico, ma anche il tasso di personalità e leadership della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

