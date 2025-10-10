Mercato Internazionale di Arezzo | tutte le informazioni sull' evento più multiculturale dell' anno
Le vie del centro storico di Arezzo sono pronte ad accogliere oltre 300 stand che offrono diverse proposte gastronomiche internazionali. Il mercato si sviluppa in un percorso di tre chilometri, lungo i quali i visitatori potranno entrare in contatto con sapori e tradizioni provenienti da tutti i continenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dal Mestolo al Mercato Internazionale. Dietro l’angolo un autunno da gustare
Dal Mestolo al Mercato internazionale, la stagione delle fiere
Ci siamo! Sta per arrivare il @mercatointernazionalearezzo da venerdì 10 a domenica 12 ottobre c’è il Mercatissimo Oltre 300 stand, 195 operatori stranieri, 35 nazioni rappresentate un grande mercato senza confini per tre giorni nelle vie - facebook.com Vai su Facebook
? #Tv2000 al #MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo, con il #docufilm ‘L’Ottavo giorno’ di Sabrina Varani scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi. @MIAmarket_Rome Il docufilm di #Tv2000 e #Play2000 selezionato dal MIA nella categoria ‘Italians d - X Vai su X
