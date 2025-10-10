Mercato del contadino Bando per i posti a Marlia e per le areee di filiera corta

Le regole sono quelle del mercato contadino di Marlia. L’amministrazione comunale di Capannori ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 25 posteggi al mercato contadino di Marlia, di 2 posteggi all’area di filiera corta del mercato di San Leonardo in Treponzio e di 5 alla filiera corta del mercato di Guamo, le cui concessioni scadranno il prossimo 30 novembre. Il bando resterà aperto fino al 31 ottobre e recepisce i criteri contenuti nel "Nuovo disciplinare del mercato contadino di Marlia" (valido anche per le aree di filiera corta) approvato dalla giunta Del Chiaro per migliorare la qualità di queste aree mercatali valorizzando, in particolare, la trasparenza dei prezzi e la tracciabilità dei prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

