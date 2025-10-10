Mercato auto | boom dei brand cinesi e dal 15 ottobre via al bonus elettrico

Rivoluzione nel mercato automobilistico italiano. In quattro anni, dal 2021 al 2025, sono sbarcati nel nostro Paese 21 nuovi brand automobilistici, per il 90% cinesi, per origine o proprietà. E il numero potrebbe superare quota 30 entro il 2028. Un ingresso che ha già segnato i primi effetti: la loro quota di mercato è passata dallo 0,4% del 2021 al 6,6% nell’agosto 2025. Dietro c’è la questione prezzi, più economici. Ma c’è anche un cambio di mentalità, un nuovo modo di vedere l’automobile, la tecnologia e così i consumatori si “spostano”. Mercato automobilistico italiano: l’ascesa dei nuovi brand orientali non è solo questione di prezzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

