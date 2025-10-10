Mercato auto | boom dei brand cinesi e dal 15 ottobre via al bonus elettrico

Panorama.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivoluzione nel mercato automobilistico italiano. In quattro anni, dal 2021 al 2025, sono sbarcati nel nostro Paese 21 nuovi brand automobilistici, per il 90% cinesi, per origine o proprietà. E il numero potrebbe superare quota 30 entro il 2028. Un ingresso che ha già segnato i primi effetti: la loro quota di mercato è passata dallo 0,4% del 2021 al 6,6% nell’agosto 2025. Dietro c’è la questione prezzi, più economici. Ma c’è anche un cambio di mentalità, un nuovo modo di vedere l’automobile, la tecnologia e così i consumatori si “spostano”. Mercato automobilistico italiano: l’ascesa dei nuovi brand orientali non è solo questione di prezzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

mercato auto boom dei brand cinesi e dal 15 ottobre via al bonus elettrico

© Panorama.it - Mercato auto: boom dei brand cinesi e dal 15 ottobre via al bonus elettrico

In questa notizia si parla di: mercato - auto

In Europa a giugno mercato auto -5,1%, bene le elettriche

In Europa a giugno mercato auto -5,1%, Stellantis -12,3%

Mercato auto Europa, il tonfo di giugno: -5,1%. In ascesa i marchi cinesi

mercato auto boom brandMercato auto 2025: boom dei nuovi marchi cinesi, ora valgono il 6,6% - AutoScout24 e MY PR analizzano la crescita dei brand cinesi in Italia: 21 nuovi marchi dal 2021, +6,6% di quota nel 2025 e forte apertura dei consumatori. lifestyleblog.it scrive

mercato auto boom brandMercato auto: il 44% degli italiani apprezza i brand cinesi - Il 44% degli automobilisti italiani considera un marchio cinese per il prossimo acquisto, circostanza che sembrava impossibile fino a poco fa. Lo riporta sicurauto.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Auto Boom Brand