Mercatino di Natale due operatori si fanno avanti per l' organizzazione da 65mila euro

Viterbotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'avvicinamento alla prossima edizione del mercatino di Natale. Dopo l’avviso esplorativo pubblicato a fine settembre, sono due gli operatori economici ammessi alla gara per la progettazione, l'organizzazione e la gestione dell'evento che animerà via Marconi e piazza della Repubblica dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercatino - natale

Mercatino di Natale con 25 casette: "Niente cibi che fanno puzza, il 60% dei prodotti sarà tipico"

mercatino natale due operatoriMercatino di Natale, stop a fritti e grigliate - Avviata la ricerca dell’operatore economico per gestione e coordinamento dell’iniziativa ... Scrive civonline.it

Il mercatino di Natale a Campo di Giove con i fritti dimenticati della pasticceria Il Mattarello - “La scurpella è la pasta del pane avanzata alla quale viene aggiunto un decotto di erbe tra cui anice, alloro e rosmarino. Secondo gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Mercatino Natale Due Operatori