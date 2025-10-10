Mercatanti sul Sentierone | 100 bancarelle da tutta Europa

L’EVENTO. Dal 16 al 19 ottobre torna la 23esima edizione tra profumi e sapori internazionali. In arrivo anche dalla Cina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

mercatanti sul sentierone 100 bancarelle da tutta europa

mercatanti sentierone 100 bancarelleMercatanti sul Sentierone: 100 bancarelle da tutta Europa - Bergamo si prepara alla 23esima edizione di Mercatanti, con più di cento bancarelle di prodotti tipici in arrivo da tutta Europa, selezionate su oltre 300 richieste pervenute. Riporta ecodibergamo.it

mercatanti sentierone 100 bancarelleMercatanti in Fiera 2025, a Bergamo sul Sentierone appuntamento dal 16 ottobre con street food e artigianato - Si conteranno 105 banchi con 48 espositori stranieri in rappresentanza di 25 Paesi e di 14 regioni italiane ... bergamo.corriere.it scrive

