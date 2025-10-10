Mercatanti la 23ª edizione punta al record di visite Le bancarelle sono 105 | Più di 300 richieste

A Bergamo tornano i Mercatanti in Fiera, per la prima volta organizzati nel terzo fine settimana di ottobre. Anche quest’anno il secondo mercato europeo più antico d’Italia dopo Firenze trasformerà il Sentierone in uno spazio commerciale a cielo aperto con 105 bancarelle e prodotti tipici da ogni angolo d’Europa.ª A causare lo spostamento temporale l’arrivo, sabato 11 ottobre, del Giro di Lombardia in viale Roma. La 23ª edizione della rassegna slitta così nel weekend successivo, con inaugurazione giovedì 16 a mezzogiorno e chiusura nella serata di domenica 19 ottobre. “L’ambizione è riuscire a superare il record di 130mila visitatori del 2023 – afferma l’assessore al Commercio, Sergio Gandi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

