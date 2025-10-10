Merate raccoglie 11mila euro per i bambini palestinesi | il grazie del cardinale Pizzaballa

Merate (Lecco), 10 ottobre 2025 – Un grazie che arriva da Gerusalemme per conto dei palestinesi. È il grazie del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a don Mauro, parroco di Merate, e a tutti i fedeli della parrocchia di Sant'Ambrogio. La raccolta fondi. Don Mauro Malighetti, il prevosto di Merate ha organizzato una raccolta fondi per poter realizzare una cisterna d'acqua per i bambini della Palestina, rimasti anche senza risorse idriche in seguito all'offensiva degli israeliani nei territori della Striscia, che sembra finalmente finita. I parrocchiani, fedeli e non, hanno subito aderito alla richiesta e sono stati raccolti 11mila euro, che il 19 settembre scorso sono stati versati al patriarca di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

