Mentre il mondo va a fuoco esce Ma io sono fuoco di Annalisa
Sono sovrappeso, è un dato di fatto col quale ho imparato mio malgrado a fare i conti. Non lo sono sempre stato, quindi farci i conti è indubbiamente stato più difficile, ma negare l’evidenza mi risultava difficile. Star qui quindi a dire che sono l’elefante nella stanza, converrete con me, è quantomeno fastidioso. Ma si dice così, l’elefante nella stanza, e lo si dice proprio perché l’elefante è qualcosa di molto ingombrante, e difficilmente non lo si noterebbe, fosse nella stanza nella quale ci troviamo. La stanza nella quale mi trovo, metaforicamente, è una di quelle per le riunioni della Warner, major che negli ultimi anni sta mietendo successi come pochi altri, e dove oggi viene presentato alla stampa Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: mondo - fuoco
Terremoto in Kamchatka (Russia): l'anello di fuoco del Pacifico e perché questa zona è tra le più sismiche al mondo
Terremoto Kamchatka nella zona più sismica del mondo, l'Anello di fuoco con Giappone e Aleutine
L’area più sismica al mondo: cos’è "l’Anello di fuoco"
Nuovi occhiali, nuovo sguardo sul mondo. Design accurato, visione chiara, stile impeccabile. Scegli il tuo modello preferito da VisionOttica INV, metti a fuoco ciò che conta. #centrosesto - facebook.com Vai su Facebook
“Non che fosse più attento al mondo, ma il mondo non stava solo andando a rotoli, il mondo aveva preso fuoco.” Paul Auster ~ 4 3 2 1 #Apertura2025 dei #VentagliDiParole 05/10 - X Vai su X
Mentre moriva Charlie Kirk negli Stati Uniti avvenivano altre 175 sparatorie - Qualche giorno prima di venire assassinato mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University, Charlie Kirk aveva condiviso un report del Network Contagion Research Institute (Ncri). Da tgcom24.mediaset.it