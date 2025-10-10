Mentre affrontavo i miei problemi con la fertilità mi dicevano che non avrei avuto un figlio perché sono egoista o stacanovista | lo sfogo di Jennifer Aniston

“Mentre affrontavo i miei problemi con la fertilità, i media americani mi riempivano di domande sui figli senza conoscere la mia storia personale”. In un’intervista ad Harper’s Bazar J ennifer Aniston ha sbottato contro l’eccesso di intrusione di giornali e gossip rispetto ad una sua possibile maternità. Parliamo ovviamente dei primi anni duemila, quando la oggi 56enne protagonista di Friends era giovane, all’apice del successo e con una fila di fidanzati celebri e belli fuori dalla porta. “Non conoscevano la mia storia, né quello che avevo passato negli ultimi anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado lì a raccontare loro i miei problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

