Mentana lascia la sua postazione durante TgLa7 per omaggiare Paolo Sottocorona | Non si fa mai ma permettetemelo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Mentana nel TgLa7 di ieri ha omaggiato Paolo Sottocorona lasciando la sua postazione per avvicinarsi all'immagine del collega apparsa sullo schermo. Ha lanciato un servizio dedicato al collega, morto l'8 ottobre a 77 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

